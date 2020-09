Der „Ölbaron“ von Drensteinfurt

Josef Mussenbrock, den alle nur „Jöte“ nannten, wurde 1928 in Drensteinfurt geboren. Bereits Mitte der 1950-er Jahre besaß er am „Wouddelpott“, der heutigen Martinstraße, eine Tankstelle. Dort hatte er auch ein Lager für Öle und Schmiermittel. Eine große Anzahl von ihm gebauter Garagen, die er vermietete, vervollständigten seine junge Firma. Mit zwei kleinen Lkw, einem „Opel-Blitz“ und einem „Tempo-Matador“ lieferten seine Fahrer Heizöl aus. Ein weiterer Lkw, ein Magirus-Kipper, half Drensteinfurter Bauunternehmern beim Transport von Aushub und Baumaterialien.

1956 heiratete Mussenbrock seine Frau Margret Funke . Als die Tankstelle in der Mitte des Ortes nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprach, baute „Jöte“ eine neue „freie Tankstelle“ hinter der Bahnstrecke am Ladestrang, Ecke Ossenbecker Straße. Eine Waschanlage vervollständigte die Tankstelle. Der Durchgangsverkehr in Richtung Münster versprach ein gutes Geschäft. Die Anschaffung neuer Tankwagen half beim größer gewordenen Geschäft mit Heizöl. Große Heizöltanks prägten lange Zeit das Bild um den alten Güterschuppen am Ladestrang. In Münster, Hamm und Herbern betrieb der agile Kaufmann weitere vier Tankstellen – an den Autobahnen A1 und A2 außerdem zwei weitere Zapfanlagen.

„Jöte“ war auch ein Tüftler. So erfand er Zahlenschilder, die Benzinpreisänderungen an den großen Preisangaben der Tankstellen leichter ändern ließen.

Er war ein lebenslustiger Mann, der gerne in Gesellschaft war. So gehörte er ab den 1950-er Jahren zur „Haute Volée“ der Drensteinfurter Geschäftsleute. Besonders gut befreundet war er mit seinem Nachbarn, dem Milchhändler Paul Möllers, mit dem er nach Feierabend bei Bultmann gerne ein oder mehrere Gläser Bier trank.

Mit der Eröffnung der Umgehungsstraße am 1. September 1988 wurde eine neue, große Tankstelle am Ortseingang von Drensteinfurt gebaut. Gegen diese Konkurrenz und dem fehlenden Durchgangsverkehr wegen der Schließung der Bahnübergänge hatte seine Tankstelle keine Chance mehr.

Viele Kunden und ältere Autofahrer werden sich noch heute an die Namen

der Fahrer, Tankwarte und die Damen im Büro erinnern. Tankwagenfahrer waren unter anderem Helmut Langer, Helmut Neugebauer, der auch Tankwart war, Helmut und Bernd Werfelmann, Theo Neve und Theo Pott.

An der Zapfsäule standen neben Roland Ulbig auch Werner Dieckmann, Erhard Langer und Norbert Hülsmann. Die Büroarbeiten erledigten Erika Freisleben, Lucia Austrup, Christa Budt und Günther Funke.

Josef Mussenbrock, der eigentlich den Beruf des Gärtners erlernt hatte und alten Drensteinfurtern als „Ölbaron von Drensteinfurt“ in Erinnerung geblieben ist, starb im Jahr 2005.