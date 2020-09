Am Freitag ist Feierabend

Auch wenn der Spätsommer derzeit noch einmal alles gibt: In den Nächten und am frühen Morgen ist es bereits mächtig frisch. So auch am Freitag, als das Thermometer bei der Öffnung der Erlbadpforten noch deutlich unterhalb der Zehn-Grad-Marke lag. Das jedoch hielt etliche Stammgäste nicht davon ab, wie gewohnt ihre Bahnen zu ziehen. Bis kommenden Freitag, 25. September, haben sie dazu noch Gelegenheit. Dann nämlich ist auch die „Nachspielzeit“ der „Corona-Saison 2020“ definitiv zu Ende – selbst, wenn die Tagestemperaturen auch weiterhin mitspielen sollten.

Ein Grund, warum die Saison nach dem verspäteten Start nicht noch weiter hinausgezogen werden kann, ist die Personalsituation, erklärt Schwimmmeister Andreas Willuweit . Denn, wie in anderen Betrieben auch, habe das Freibadpersonal nun einmal gleichfalls den jeweiligen Urlaub langfristig planen müssen. Und da Anfang des Jahres nun einmal noch niemand die Corona-Pandemie auf dem sprichwörtlichen „Schirm“ hatte, liegen für Mitte September nun einmal etliche bewilligte Urlaubsanträge auf dem Tisch.

Außerdem, so Willuweit, steht in Kürze der TÜV vor der Tür, um die Drucklufttechnik zu überprüfen und abzunehmen. „Und diese Termine werden sehr langfristig gemacht“, schildert der Erlbadleiter, der zudem betont, dass man mit 105 Badetagen gar nicht so weit weg liegt von einer „normalen Saison“, die im Schnitt bei etwa 120 Öffnungstagen liege. Deutlich entfernt ist man coronabedingt natürlich von den normalen Besucherzahlen. Wird in guten Jahren locker die 100 000-er Marke geknackt, so haben bislang erst rund 35 000 Besucher das Drehkreuz am Kassenhaus passiert. Neben dem verspäteten Öffnungstermin, den Corona-Einschränkungen und der damit verbundenen begrenzten Besucherzahl sei auch das durchwachsene Wetter während der eigentlichen Hochsommerphase für die eher ernüchternde Bilanz verantwortlich, schildert Willuweit. Denn vor allem die ersten drei Wochen der Sommerferien hatten bekanntlich wettermäßig wenig mit Sommer zu tun.

Mit dem Verlauf der vergangenen Wochen ist Andreas Willuweit übrigens insgesamt zufrieden. Zwar war die Installation des angekündigten Online-Buchungssystems gründlich „in die Hose gegangen“. Die „Zettelwirtschaft“ am Eingang sei den meisten Gästen jedoch mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. „Und wer pfiffig ist, füllt die Zettel bereits zuhause aus“, sagt er. Stress und Ärger, schildert der Freibadleiter, seien die absoluten Ausnahmen gewesen. „Man kann die Menschen natürlich verstehen, wenn sie bei 30 Grad in der knalligen Sonne eine Stunde vor der Tür warten müssen“, sagt er. „Sobald sie aber im Bad waren, war alles vergessen.“

Absehbar, so Willuweit, sei schon jetzt, dass es eine „normale Saison“ auch im kommenden Jahr wohl nicht geben wird. „Corona wird bleiben“, ist er überzeugt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Abstands- und Hygieneregeln jedoch gut eingespielt hätten, werde man aber wohl trotzdem planmäßig Anfang Mai öffnen können.

Einige der vermeintlichen Einschränkungen der vergangenen Wochen seien übrigens bei den Gästen überaus gut angekommen. Wie etwa die zwei extra breit abgeleinten Bahnen für die Sportschwimmer. „Die sind begeistert. Sie haben Platz und stören niemanden“, sagt Willuweit, auf den übrigens auch nach der Schließung noch etliche Aufgaben warten, um das Bad wieder winterfest zu machen.

Zufrieden mit der Saison zeigt sich Bürgermeister Carsten Grawunder. Zwar bleibe man natürlich deutlich unter den Besucherzahlen der vergangenen Jahre zurück. „Dennoch freue ich mich, dass das Erlbad auch in diesem Jahr öffnen konnte“, so Grawunder. Das zu Beginn der Saison erstelle Hygienekonzept habe sich gut bewährt und könne im nächsten Jahr nahtlos fortgesetzt werden.

Am Freitag, dem letzten Tag der Saison, hat das Bad wie gewohnt von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Und wie gewohnt haben die Besucher am letzten Badetag freien Eintritt.