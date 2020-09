Geschichte lebendig halten

Aktuell arbeiten sich die derzeitigen Neuntklässler des Profilunterrichts „Politische Bildung“ intensiv in das Thema „Weimarer Republik und Nationalsozialismus“ ein. Und das nicht nur in der Theorie. Denn: „Wir haben vor Ort eine reiche Geschichte“, schildert Heiko Schwarz . Gemeinsam mit dem städtischen Historiker Dr. Ralf Klötzer begeben sich die Schüler daher aktuell auf Spurensuche in der Stadt – angefangen auf dem Dachboden der Alten Post bis eben hin zum jüdischen Friedhof und zur ehemaligen Synagoge, deren Fördervereinsvorsitzender Heiko Schwarz übrigens auch seit einiger Zeit ist.

Zum Abschluss des Projekts soll es dann ins ehemalige KZ Buchenwald gehen. Das allerdings in einem etwas anderen Rahmen als bei der Premierenfahrt im vergangenen Jahr. Denn im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion von Teamschule und Jugendwerk „DRiWa“ haben nicht nur die Neuntklässler des Politikkurses der Teamschule, sondern auch weitere interessierte Schüler zwischen 14 und 16 Jahren, die im Stadtgebiet wohnen und die eine andere Schule besuchen, die Gelegenheit, mitzufahren. „Ich bin gespannt, ob das funktioniert“, erklärt Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck , der die Fahrt – ebenso wie Schulsozialarbeiterin Simone Minnemann – auch dieses Mal begleiten wird.

Bei einer unlängst vorgenommen Befragung unter Jugendlichen sei klar der Wunsch nach interessanten Kurzreisen geäußert worden, schildert Pieck. Ob die Studienfahrt nach Weimar und Buchenwald den entsprechenden „Nerv“ treffen wird, gelte es nun, abzuwarten. Sicher ist: Interessierte Schüler anderer Schulen können sich für die Fahrt, die vom 15. bis 18. Dezember und damit unmittelbar vor den Weihnachtsferien stattfinden wird, auf Antrag vom Unterricht freistellen lassen. Ein entsprechendes Formular dazu stellen die Organisatoren zur Verfügung.

„Nur aus der Geschichte heraus kann man lernen, was wir gut, aber auch, was furchtbar schlecht gemacht haben“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder, dem das Projekt besonders am Herzen liegt. Deshalb hat er auch die Schirmherrschaft übernommen und die finanzielle Unterstützung der Stadt zugesagt. „Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir daraus eine feste Institution machen könnten“, lautet Grawunders Appell in Richtung Schule, Jugendwerk und Politik.

Starten wird die Fahrt nach bisherigem Planungsstand am Dienstag, 15. Dezember, gegen 10 Uhr mit dem Zug ab Bahnhof Drensteinfurt. Gegen 15 Uhr wird die Gruppe die Stadt Weimar erreichen, wo man in der zentralen Jugendherberge „Germania“ Quartier beziehen wird. Im Anschluss nach Stadtspaziergang und Abendessen steht ein Kennenlernabend auf dem Programm.

Am Mittwoch, 16. Dezember, werden die Schüler am Vormittag an einer Stadtführung durch Weimar teilnehmen. Nach einer Mittagspause geht es gemeinsam in das „Haus der Weimarer Republik“, bevor die Stadt auf eigene Faust erkundet werden kann.

Höhepunkt der Reise wird schließlich am Donnerstag, 17. Dezember, der Projekttag in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald sein. Ausklingen soll der letzte Tag dann mit einem Bowlingabend. Das, so Pieck nach der Erfahrung aus dem vergangenen Jahr, sei als emotionaler Ausgleich für die zuvor gesammelten bedrückenden Erlebnisse ungemein wichtig, betont Rüdiger Pieck. „Eine Art Ventil“, sagt der Jugendpfleger. Am Freitag dann geht es nach dem Frühstück mit dem Zug in Richtung Heimat.