Nun geht es unerwartet fix: Nachdem bereits in den vergangenen Tagen Warnbaken und Umleitungsschilder aufgestellt worden waren, teilte der Kreis Warendorf am Donnerstag mit, dass die Sanierungsarbeiten am sogenannten „Trogbauwerk“ an der Schützenstraße bereits am kommenden Montag, 21. September, beginnen werden. Bis zum kommenden Sommer sollen sämtliche Bauwerksfugen neu abgedichtet und die komplette Fahrbahn sowie die Geh- und Radwegebefestigung auf einer Länge von 240 Metern erneuert werden.

Während der Arbeiten an den Gehwegen, die bis März 2021 geplant sind, ist nur eine Fahrspur befahrbar. Dafür wird der Bereich zwischen Josefstraße und Windmühlenweg (Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße) zur Einbahnstraße. Eine Umleitung, so der Kreis, werde über die Bundesstraße 58 ausgeschildert. „Bei allen Verkehrsregelungen während der Bauzeit beeinträchtigt diese Einbahnstraßenregelung die Verkehrsteilnehmer am geringsten“, erläutert André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau des Kreises. Fußgänger können den jeweils gegenüberliegenden Geh- und Radweg an der Baustelle nutzen.

Von April bis Juni kommenden Jahres dann soll die Kreisstraße 21 in besagtem Abschnitt dann vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werdend.