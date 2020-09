Drensteinfurt -

Von Nicole Evering

Nach 105 Badetagen ist Schluss. Das Erlbad hat am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr seine Tür geöffnet. Davor wartete, pünktlich um 8 Uhr, schon das Trüppchen der eingefleischten Frühschwimmer. Bei Wind und Wetter haben sie dem Freibad auch in der schwierigen Corona-Saison die Treue gehalten.