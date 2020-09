Kreatives für jeden Geschmack

Die Premiere hat recht gut funktioniert. Und das, obwohl „die Zielgruppe recht schwer berechenbar ist“, weiß Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck aus Erfahrung. Entsprechend sei auch die Neuauflage der „Jugendkulturwochen“ schon eine Art Experiment. Die „Zutaten“ klingen allerdings überaus vielversprechend, sind Pieck und der städtische Fachbereichsleiter Gregor Stiefel überzeugt. Workshops in Bildhauerei, Schnitzen und „Shuffle Dance“ gehören ebenso zum Programm wie zwei Tagesausflüge. Und das – wie der Name schon sagt – erstmals in beiden Herbstferienwochen, die am Montag, 12. Oktober, beginnen.

„Es ist im Grunde nichts anderes als ein Ferienprogramm“, schildert Rüdiger Pieck. Aber eben eines, das sich ausschließlich an Zehn- bis 14-Jährige richtet und das sich zudem rund um das Thema „Kultur“ mit all ihren Facetten dreht.

Die Wurzeln der Jugendkulturwoche reichen bereits bis ins Jahr 2016 zurück, wo es mit den Workshops im Rahmen der „Macherwoche“ erstmals ein Ferienprogramm für ältere Kinder und Jugendliche gegeben hatte. „Auch damals schon schwerpunktmäßig mit kreativen und kulturellen Angeboten“, so Pieck. „Bei der Auswahl der Angebote im vergangenen Jahr haben wir auf die Ergebnisse zweier Jugendbefragungen im Frühjahr 2019 zurückgegriffen: der ,Kleinen Jugendkonferenz‘ des Jugendwerk DRiWA und des ,Kultur-Talks‘ im Rahmen des ,Kulturschnuppertages‘. Angebote dieser Art wurden von den befragten Jugendlichen ausdrücklich gewünscht.“

Veranstaltet und organisiert wird die Neuauflage der Jugendkulturwochen gemeinsam von Stadt, Jugendwerk und Teamschule – gefördert mit Mitteln aus dem Programm „Kulturrucksack NRW“, an dem die Stadt im Verbund mit den Städten Sendenhorst und Ahlen bereits seit 2012 teilnimmt. Träger des Förderprogramms ist das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

„Gefördert“ heißt dabei konkret, dass fast alle Angebote kostenlos sind. Die Schutzgebühr von zehn Euro, die bei der Anmeldung zu zahlen ist, wird nach der Teilnahme zurückerstattet. „Ziel des ,Kulturrucksacks‘ ist es, auch Jugendliche zu erreichen, die aus bildungsfernen Haushalten stammen oder aber die sonst aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen könnten“, erklärt Gregor Stiefel.

Hier die einzelnen Programmpunkte im Überblick:

Den Auftakt bildet am Freitag, 9. Oktober, der zuletzt coronabedingt ausgefallene Kulturschnuppertag der Sechstklässler der Teamschule.

Am Montag, 12. Oktober, werden Workshops in Bildhauerei (10 bis 13 Uhr) und Drucken (14 bis 17 Uhr) angeboten.

Von Montag, 12. Oktober, bis Mittwoch, 14. Oktober, besteht jeweils von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit einen eigenen Film zu drehen.

„Junk Art – Kunst aus Gerümpel“ lautet das Motto am Mittwoch, 14. Oktober, von 10 bis 13 Uhr.

Am Donnerstag, 15. Oktober, heißt es schließlich „Kunstgucken im Pott“. Gemeinsam geht es von 12 bis 20 Uhr zur Keith-Haring-Ausstellung nach Essen. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Am gleichen Tag findet von 10 bis 13 Uhr ein zweiter „Junk-Art“-Workshop unter der Leitung von Heidi Mar-czinke statt.

„Malen wie Keith Haring“ heißt es dann am Freitag, 16. Oktober, von 10 bis 13 Uhr.

In die Kunst des „Shuffle-Dance“ können sich Interessierte am Montag, 19. Oktober, am Mittwoch, 21. Oktober, und am Freitag, 23. Oktober, jeweils von 12 bis 13.30 Uhr einführen lassen.

Wer sich einmal selbst an der Nähmaschine versuchen möchte, der kann dies am Dienstag, 20. Oktober, von 10 bis 14 Uhr tun.

Kreativ geht es auch am Mittwoch, 21. Oktober, zur Sache. Jeweils von 11 bis 15 Uhr entstehen Comics aus eigener Feder sowie aus Lindenholz geschnitzte Skulpturen.

„Kunstgucken am Rhein“ lautet die Devise am Donnerstag, 22. Oktober. Um 9.40 Uhr geht es nach Köln, wo im Anschluss an den Besuch des Museums Ludwig die Gelegenheit besteht, die Innenstadt zu erkunden.

Anmeldungen sind nur online unter www.drensteinfurt.ferienprogramm-online.de möglich. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt.