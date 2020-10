Die Zahl der Corona-Infizierten in Drensteinfurt bleibt in etwa auf dem gleichen Stand. Wie die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, gelten aktuell zwölf Personen als akut erkrankt – zwei weniger als vorgestern. Der Kreis Warendorf vermeldete am Nachmittag dagegen 15 Infizierte – einen mehr als am Vortag.