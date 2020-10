In den Herbstferien veranstaltet das Jugendwerk Driwa wieder die Jugendkulturwochen. Auf dem Programm stehen unterschiedliche Workshops, bei einigen sind auch noch Plätze frei. Folgende Veranstaltungen müssen allerdings ausfallen: der Workshop „Drucken“ am 12. Oktober sowie die beiden Tagesfahrten nach Essen und zur Keith-Haring-Ausstellung am 15. Oktober sowie die nach Köln und ins Museum Ludwig am 22. Oktober. „Angesichts der in zahlreichen Kommunen stark angestiegenen Infektionszahlen erscheint uns das Risiko von Zugfahrt, Museumsbesuch und Stadtbummel zu hoch“, erklärt Jugendpfleger Rüdiger Pieck. Alle Infos zum Ferienprogramm gibt‘s online.