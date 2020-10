Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter alarmierend an. Und das nicht nur in Großstädten und Ballungsräumen, sondern auch im eher beschaulichen Drensteinfurt. Allein am Freitag meldete der Kreis fünf Neuinfektionen, was die Zahl der akut Infizierten auf nun mehr 20 erhöht. Mit entsprechenden Auswirkungen auf den Inzidenzwert, der auf städtischer Ebene bei 96,5 liegt.