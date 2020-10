Nach den erfolgreichen interfraktionellen Gesprächen hat die CDU die noch offenen Personalfragen in ihrer dritten Fraktionssitzung abschließend geklärt. „Es ging alles sehr einvernehmlich zu“, freute sich Fraktionschef Markus Wiewel nach der gut zweistündigen Sitzung. Deshalb gehen die Christdemokraten davon aus, dass alle Vorschläge in der konstituierenden Ratssitzung am 2. November eine entsprechende Zustimmung finden, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Dass er sich nicht erneut als Bürgermeister-Stellvertreter zur Verfügung stellen werde, hatte Josef Waldmann schon zu Beginn dieses Jahres erklärt. Sein Nachfolger soll Andreas Brinkmann werden. Diese Personalie wird die CDU für die konstituierende Ratssitzung vorschlagen. „Er steht für den Generationswechsel, verfügt gleichzeitig über viel Erfahrung im Rat und hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet“, lobte der Stadtverbandsvorsitzende Reinhard Pöhler.

Zwei der drei Ortsvorsteher-Posten sollen mit den bekannten Amtsinhabern besetzt werden. Mit Josef Waldmann in Drensteinfurt und mit Bernhard Stückmann in Rinkerode werden zwei erfahrene Lokalpolitiker nominiert. Allein in Walstedde soll es mit Heinz Frie eine Neubesetzung geben. Denn Bernd Borgmann legt auf eigenen Wunsch sein Amt zum 31. Oktober 2020 nieder. „Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren sie selbstverständlich und danken ihm für die vielen erfolgreichen Jahre“, so Alfons Krellmann, Ortsunionsvorsitzender in Walstedde.

Vorsitz in vier Ausschüssen

In vier Ausschüssen wird die stärkste Fraktion den Vorsitz innehaben. Für die Ausschüsse Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (SBUA) sowie Schule, Sport und Kultur (SSKA) nominiert die CDU erneut die bisherigen Vorsitzenden Markus Wiewel und Andreas Brinkmann. Dem Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) soll in Zukunft Ingo Meyer und dem Wahlprüfungsausschuss (WPA) Sabrina Salomon vorstehen. Des Weiteren sind als Stellvertreter und gleichzeitige Sprecher in den jeweiligen Ausschüssen folgende Ratsmitglieder vorgesehen: Werner Schmidt (SBUA), Ann-Christin Budde (SSKA), Martin Welscheit (RPA) und Alfons Krellmann (WPA).