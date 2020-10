Drensteinfurt/Sendenhorst -

Von Dietmar Jeschke

Vor acht Jahren fasste der promovierte Ingenieur Dr. Dirk Ziesing den Entschluss, die Rolle der Westfalen in der Zeit Napoleons näher zu untersuchen. In der Schlacht von Waterloo etwa sind auch Soldaten aus Drensteinfurt gefallen. Eine von 100 Gedenktafeln hat einst in der St.-Regina-Kirche gehangen.