Kontakt per Kurznachrichten

Partnerstädte tauschen sich auch in Corona-Zeiten aus

Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Das letzte offizielle Aufeinandertreffen ist beinahe ein Jahr her. Am 3. November 2019 waren auch einige Ehrengäste aus Ingré dabei, als der neugestaltete Marktplatz eröffnet wurde. Wie die Partnerstädte in Corona-Zeiten Kontakt halten, verrät Sprecherin Marion Fabian.