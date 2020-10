Als „Schlafstadt im Grünen“ gilt Drensteinfurt bekanntlich seit langem. Auch deshalb, weil es etwa im Gegensatz zur Nachbarstadt Sendenhorst an Großarbeitgebern aus Industrie oder aus dem Gesundheitssektor fehlt. Trotzdem ist der politisch eher ungeliebte „Schlafstadt“-Titel nur bedingt richtig. Denn wie der am Dienstag vorgestellten Pendlerstatistik des Landesamtes für Information und Technik zu entnehmen ist, gibt es nicht weniger als 1997 auswärtige Erwerbstätige, die die mittlerweile 16 003 Einwohner zählende Stadt tagtäglich zu Arbeitszwecken ansteuern. Das entspricht einer Einpendlerquote von rund 48 Prozent und bedeutet zusammen betrachtet, dass insgesamt 4156 Menschen vor Ort „in Lohn und Brot stehen“.

Auf der anderen Seite jedoch pendeln von den 8898 in der Stadt lebenden Erwerbstätigen 6739 alltäglich in eine andere Stadt zur Arbeit. Die Auspendlerquote liegt damit bei stattlichen 75,7 Prozent, womit Drensteinfurt auf dem 48. Rang unter den insgesamt 396 Städten und Gemeinden im Land und auf Rang eins im Kreis Warendorf liegt. Nur in Beelen (69,4 Prozent) liegt die Auspendlerquote im Kreisgebiet (Durchschnitt: 36,3 Prozent) auf einem ähnlich hohem Niveau wie in der Wersestadt. Die niedrigste Auspendlerquote im Kreis hat Beckum mit 48,4 Prozent.

Im gesamten Bundesland pendelten im vergangenen Jahr 4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Allein nach Köln (352 529), Düsseldorf (313 337) und Essen (156 273) pendelten zusammen täglich mehr als 822 000 Beschäftigte. „Magnet“ in der heimischen Region bleibt die Stadt Münster mit täglich 105 270 Einpendlern. 53 der insgesamt 396 Städten und Gemeinden des Landes wiesen einen Einpendlerüberschuss auf. Holzwickede (85,7 Prozent) und Tecklenburg (77,8 Prozent) hatten die höchsten, Schmallenberg (30,4 Prozent) und Marsberg (30,5 Prozent) die niedrigsten Einpendlerquoten. Die höchsten Auspendlerquoten verzeichneten mit 84,2 Prozent Alfter und Merzenich. Die niedrigsten Auspendlerquoten gab es in Münster (25,9 Prozent) und Köln (28,1 Prozent).

Der durchschnittliche Pendlerweg – geschätzt anhand der Luftlinienentfernung zwischen Wohn- und Arbeitsgemeinde, lag 2019 bei 19,8 Kilometer.