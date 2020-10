Ob es „sportlich-zügig“ gehen wird, bleibt abzuwarten. Die räumlichen Voraussetzungen jedoch stimmen: Die konstituierende Sitzung des neugewählten Stadtrates findet nämlich nicht im gewohnt gemütlichen Ambiente der Alten Post, sondern coronabedingt mit reichlich Abstand in der dann eigens hergerichteten Dreingau-Halle statt. Am Montag, 2. November, treffen sich dort um 18 Uhr die neuen Ratsmitglieder, um den formellen „Fahrplan“ für die kommenden fünf Jahre festzuzurren.

Zum Auftakt der Sitzung wird es naturgemäß um allerlei Formalitäten gegen. Nach der Benennung der Schriftführer werden die künftigen Ratsmitglieder zunächst vereidigt. Und nach der Wahl der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters – Kandidaten sind Simone Stude (SPD) und Andreas Brinkmann ( CDU ) – geht es um die zuletzt ein wenig strittige Besetzung der Ortsvorsteherposten. Zur Wahl stehen gemäß der gemeinsam erarbeiten Liste der vier Ratsfraktionen Bernhard Stückmann (Rinkerode, CDU), Heinz Frie (Walstedde, CDU) und Josef Waldmann (Drensteinfurt, CDU).

Was die anschließend zur Disposition stehende Bildung der Fachausschüsse betrifft, wird es wohl keine nennenswerten Überraschungen geben. Laut Parteienvereinbarung bleibt es beim Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (designierter Vorsitzender: Markus Wiewel, CDU), beim Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales (vorgeschlagener Vorsitzender: Bernhard Meyer, Grüne) und beim Ausschuss für Schule, Sport und Kultur (Kandidat als Vorsitzender ist Amtsinhaber Andreas Brinkmann, CDU). Gesetzt sind ferner der für das Abwasserwerk zuständige Betriebsausschuss, der Hauptausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Wahlausschuss und der Wahlprüfungsausschuss.

Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder

Vor der Fragestunde für Einwohner wird der Rat dann noch die Vertreter der Stadt für diverse Gebietskörperschaften bestimmen. Zum Abschluss der ersten Sitzung werden die ausscheidenden Mitglieder noch gebührend verabschiedet.

Richtig los geht es im politischen Alltag dann am Montag, 16. November, wenn der Stadtentwicklungsausschuss zum ersten Mal tagen wird. Einen Tag später trifft sich der Sozialausschuss, und am Donnerstag, 19. November, kommt der Schulausschuss zusammen. In der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr am Montag, 7. Dezember, will Bürgermeister Carsten Grawunder den Haushaltsplanentwurf 2021 einbringen, der dann Anfang des neuen Jahres beraten wird.