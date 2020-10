Jugendtreff soll am 2. November öffnen

Es wird gebastelt, gekocht, gespielt oder einfach nur gemeinsam „gechillt“: Für viele Kinder ab sieben Jahren ist das „Café Kidz“ im Kulturbahnhof zwischen den Herbst- und Osterferien ein fester Anlaufpunkt. Vier Mal in der Woche öffnet der Jugendtreff im Kulturbahnhof unter der Leitung von Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck dazu normalerweise seine Pforten. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles anders als „normal“: Die Corona-Pandemie macht auch den Mitarbeitern der offenen Jugendarbeit einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Aber: Gänzlich ausfallen, so Pieck, soll das „Café Kidz“ trotzdem nicht.

Geplant sei, so der Jugendpfleger, den offenen Treff während der Wintermonate statt normalerweise vier nur noch zwei Mal pro Woche stattfinden zu lassen. Erteilen die Genehmigungsbehörden von Stadt und Kreis dem Schutz- und Hygienekonzept ihren Segen, soll die „Café-Kidz-Saison“ – mit ein wenig Verspätung – am 2. November beginnen.

An einem Nachmittag stehen wie gewohnt verschiedene Workshops auf dem Programm. Der zweite Öffnungstag ist dann allein als offener Treff geplant. Anders als sonst ist die Teilnahme aber nicht nach „Lust und Laune“, sondern nur nach entsprechender Anmeldung möglich.

Stattfinden, so Pieck weiter, sollen nach Möglichkeit auch die unter dem Motto „Playstation“ bereits einen gewissen Kultstatus genießenden „Drensteinfurter Spieletage“ im Kulturbahnhof. Das allerdings ebenfalls mit coronabedingten Einschränkungen, versteht sich. Die Teilnahme ist stand jetzt ebenfalls nur nach Anmeldung und in kleinen Gruppen möglich. Und eine Cafeteria zur Stärkung wird es wohl nicht geben. Terminiert sind die Spieletage für das erste Adventswochenende.

Bereits gestrichen im Terminkalender ist dagegen die sich seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreuende Halloween-Party. Denn eine derartige Party unter Corona-Bedingungen durchzuführen, sei schlichtweg unmöglich, erläutert Pieck, dem die Pandemie übrigens noch in ganz anderer Hinsicht Sorgenfalten bereitet. Denn durch die zahlreichen abgesagten oder nur im Kleinformat durchgeführten Veranstaltungen der vergangenen Monate ist der Kontakt zu zahlreichen jugendlichen „Teamern“ mittlerweile abgerissen. Und auch die Nachwuchswerbung junger Betreuer, die oft im Rahmen von Ferienfreizeiten stattfindet, musste in diesem Jahr ausfallen. Sollte das Leben irgendwann wieder seinen vollkommen normalen Gang nehmen, dann, befürchtet Pieck, werde man in Sachen „Teamer“ wohl einen kompletten Neustart vollziehen müssen.