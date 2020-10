Ameke -

Von Dietmar Jeschke

Bernd Borgmann hat schon einiges erlebt – nicht nur in seiner Laufbahn als Steuerberater und Ratsmitglied. Denn seit nunmehr 21 Jahren kümmert er sich als Ortsvorsteher auch um die Belange der Bürger in Walstedde, Ameke und Mersch. Am 2. November ist damit nun Schluss.