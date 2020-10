Ein Umdenken hat eingesetzt. Immer mehr Menschen greifen beim Thema Ernährung auf gesunde, regionale und nachhaltige Produkte zurück. Der gerade neu eröffnete Hofladen May in Ameke ist ein gutes Beispiel dafür, die immer größere Auswahl an Bio-Produkten in den Regalen der Supermärkte ein weiteres. Und auch der Hegering Rinkerode hat den Trend erkannt.