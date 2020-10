20 982 Kilometer in drei Wochen

Drensteinfurt -

Von Nicole Evering, ne

Die Drensteinfurter waren in den vergangenen drei Woche eifrig auf zwei Rädern unterwegs. Insgesamt 20 982 stehen am Ende der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“ zu Buche. Beteiligt hatten sich dieses Mal 76 Teilnehmer – und damit spürbar mehr als in der vergangenen Radelsaison.