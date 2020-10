Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden: So lautete die Bilanz gleich zweier Verkehrsunfälle, die sich am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen in Drensteinfurt ereignet haben. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 31-jähriger Ascheberger am Dienstag mit seinem Renault die Landesstraße 851 von Sendenhorst kommend in Richtung Drensteinfurt. An der Einmündung zur Landesstraße 585 bog er nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Hyundai einer 56-jährigen Drensteinfurterin, die die L 585 aus Richtung Albersloh kommend in Richtung Drensteinfurt befuhr.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Hyundai der 56-Jährigen in den Straßengraben geschleudert, wo er auf der Seite liegen blieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sachschaden: rund 16 600 Euro.

Am Mittwochmorgen mussten die Rettungskräfte erneut ausrücken. Gegen 7.45 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 21 in Richtung Hamm unterwegs. An der Kreuzung mit der Landesstraße 671 in Mersch wollte sie nach links in Richtung Walstedde abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto einer 45-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug der Aschebergerin gegen den Lkw eines 62-Jährigen. Sachschaden: rund 70 000 Euro.