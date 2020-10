Mona Kolbow und Uwe Eggert stehen seit Mittwochabend an der Spitze des Drensteinfurter Grünen-Ortsverbandes. Im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Alten Post wurden sie einstimmig zu neuen Sprechern gewählt. Sie treten die Nachfolge von Heidi Pechmann und Bernhard Meyer an, die den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Rat übernehmen. Ihr besonderer Dank galt den Vorgängern, Winfried Reher, Maria Tölle, Waltraud Angenendt und Hildegard Niesmann. Für ihr langjähriges Engagement im Stadtparlament erhielten sie Blumen und Karten zum Besuch einer Kulturveranstaltung.

In einer auf jede Person abgestimmten Laudatio würdigten Kolbow und Eggert den Einsatz der ausgeschiedenen Ratsmitglieder für „grüne Politik“, viele Ideen und Impulse. Waltraud Angenendt bedauerte, dass Anträge oft von der CDU-abgelehnt, ein Jahr später aber als Vorschlag der Christdemokraten wieder eingebracht würden.

In einem Jahresrückblick erinnerte Bernhard Meyer an die Aktivitäten der vergangenen eineinhalb Jahre. Er nannte die Teilnahme an Demonstrationen für den Klimaschutz, Anti-Atom-Proteste, Proteste gegen die AfD und überregionale Fachtagungen. Große Erfolge seien auch die Online-Befragung, der Sommer-Talk und die Präsenz auf den Wochenmärkten vor der Kommunalwahl gewesen.

Kassierer Jürgen Lange stellte im Anschluss die Ein- und Ausgaben vor. Ihm sowie dem gesamten Vorstand erteilten die Mitglieder einstimmig Entlastung.

„Solidarität, Demokratiebewusstsein und Bewahrung der Schöpfung“, so beschrieb Uwe Eggert die drei Säulen künftiger Politik. Der neue Sprecher des Ortsverbandes ist Diplom-Sozialarbeiter, 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit Sprecherin Mona Kolbow hat er schon um Vorfeld eine Ideenliste mit 43 Punkten erstellt. Mona Kolbow ist 32 Jahre alt, Lehrerin an der Ahlener Overbergschule, verheiratet und hat zwei Kinder. „Ich freue mich, Kommunalpolitik mitgestalten zu können“, sagte sie nach ihrer Wahl.

Neben Beisitzer Marc Harenkamp komplettieren Astrid Grewe, Rainer Grewe, Oliver Buchholz und Jürgen Lange das siebenköpfige Vorstandsteam. Auch sie wurden einstimmig gewählt. Mit einem Präsent dankten die Mitglieder abschließend dem alten Sprecher-Team für die „gute und konstruktive Arbeit in den zurückliegenden Jahren“. „Sie waren anstrengend, aber schön, intensiv und anspruchsvoll“, zog Heidi Pechmann Bilanz.