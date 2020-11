In der großen, transparenten Kiste am Rande des Küchentisches stapeln sich Briefe, Diagnosen, Rechnungen und sonstiger medizinischer Schriftwechsel. Material, das eigentlich alleine schon einen Aktenordner füllen könnte. „Aber das lohnt sich noch nicht. Denn da kommt ja noch einiges hinzu“, ist Anja H. (Name von der Redaktion geändert) überzeugt.