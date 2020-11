Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Die Walstedder Lambertusschule ist weiterhin der Vorreiter in Sachen Digitaltechnik. Wenn nach erfolgreichem An- und Umbau am kommenden Montag wieder alle Schüler im Gebäude unterrichtet werden, gehört das Zeitalter der Kreidetafeln endgültig der Vergangenheit an.