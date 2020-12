„Bundeswettbewerb Gesang“ in Berlin

Rinkerode -

Von Nicole Evering, ne

Mit seinem ersten Auftritt konnte Felix Stöppler die Jury in Berlin von sich überzeugen. Er wurde in die zweite Finalrunde des „Bundeswettbewerbs Gesang“ weitergeleitet. Am Donnerstag muss er sich nun erneut beweisen.