Drensteinfurt/Rinkerode/Walstedde -

Von Nicole Evering

Jedes Jahr im Januar gehen die Sternsinger auch in der Wersestadt von Tür zu Tür, bringen den Segen und sammeln Spenden für arme Kinder. Doch so ganz will ein Anklingeln an hunderten Türen nicht mit der Corona-Pandemie zusammenpassen. Die Verantwortlichen haben sich deshalb Alternativen überlegt.