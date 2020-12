Die Finanzierung steht. Der Architektenentwurf ist so gut wie fertig. Fehlt nur noch das passende Grundstück. Doch genau daran scheitert für viele Bauwillige der vielleicht schon lange gehegte Traum von den eigenen vier Wänden. Denn wer in Drensteinfurt bauen möchte, der muss entweder tief in die Tasche greifen, um eine der heiß begehrten Flächen aus privater Hand zu erwerben.