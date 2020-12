Drensteinfurt -

Von Nicole Evering

Die Mail, dass die Präsenzpflicht für Schüler bis Klasse sieben ab Montag aufgehoben wird, kam am Freitagnachmittag in der Teamschule an. Erneut wenig Zeit, um zu reagieren. Dennoch ist das große Chaos ausgeblieben. Viele Kinder kamen wie gewohnt zum Unterricht.