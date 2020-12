Große Ehre für die Drensteinfurter Pfadfinder

Die Pfadfinder werden das Friedenslicht am vierten Advent in die Gemeinden bringen. Vorgesehen ist dies am Freitag, 18. Dezember, im Abendgottesdienst in St. Lambertus, am Samstag, 19. Dezember, um 17 Uhr sowie am Sonntag, 20. Dezember, um 11 Uhr in St. Regina und am Sonntag, 20. Dezember, um 10 Uhr in St. Martin. Da die Gottesdienste nur mit einer begrenzten Personenzahl gefeiert werden können und es in diesem Jahr keine Verteilaktion gibt, wird das Licht in der Pfarrkirche St. Regina zum Abholen bereitgestellt. Außerhalb der Gottesdienstzeiten kann sich dort jeder das Friedenslicht abholen, mit nach Hause nehmen und weiter verteilen. Auch die Rinkeroder Pfadfinder können das Friedenslicht in diesem Jahr nicht persönlich von Haus zu Haus bringen. Es kann zu folgenden Terminen abgeholt werden: Am 21. und 22. Dezember kann das Friedenslicht von 17 bis 18 Uhr an der St.-Pankratius-Kirche von den Pfadfindern persönlich in Empfang genommen werden. Am Samstag, 19. Dezember, werden die Pfadfinder von 10 bis 14 Uhr vor dem K+K-Markt stehen. Am Sonntag, 20. Dezember, wird das Licht feierlich in der Messe um 9.30 Uhr vorgestellt. Hilfreich ist es, wenn man selbst eine Laterne und Kerze mit-bringt, um das Licht in Empfang zu nehmen und nach Hause zu bringen.