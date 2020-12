Bei den Jugendlichen sei es im Prinzip ähnlich wie bei den Erwachsenen. Es gebe Schüler, die machten sich grundsätzlich viele Gedanken, also auch derzeit in der Corona-Krise. „Sie sorgen sich aber weniger um sich selbst als vielmehr um ihre Eltern und Großeltern“, sagt Simone Minnemann. Andere versuchten, Ängste nicht an sich heranzulassen.