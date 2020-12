Rinkerode -

Von Birte Moritz

Die meisten ihrer Veranstaltungen hat die KFD in diesem Jahr Corona-bedingt absagen müssen. Und auch die Durchführung des traditionellen Krippenwegs, bei dem die Frauen stets Anfang Januar in verschiedenen Familien zu Gast sind, um in deren Wohnzimmern die Krippen zu bestaunen, schien diesmal undenkbar – eigentlich...