Einlaminierte Hinweiszettel mit großformatigen Piktogrammen machen in den Ortskernen unübersehbar darauf aufmerksam. Beinahe an jedem Laternenpfosten sind sie beispielsweise in der Drensteinfurter Innenstadt zu finden. Manche haben nicht lange überlebt: Die Zettel liegen heruntergerissen in der nächsten Pfütze.

Andernorts herrscht Unklarheit darüber, wo die Pflicht nun genau gilt. In Rinkerode etwa, klar, da muss die Maske auf der Alten Dorfstraße getragen werden, wo sich die meisten Läden befinden. Es hängt aber auch ein Zettel an der Einmündung zur Eickenbecker Straße. „Weil in dem Bereich der Bürgersteig relativ schmal ist? Oder weil der Weg zur Arztpraxis führt?“, fragt sich eine Bürgerin. Nein, einfach, weil die Straße an dieser Stelle noch zum Ortskern gerechnet wird, erläutert Ordnungsamtsleiter Martin Brinkötter .

Sein Außendienst, der derzeit wieder verstärkt unterwegs ist, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren, hat ihm berichtet, dass die große Mehrheit der Bürger sich vorbildlich verhält und mit Maske unterwegs ist. Den einen oder anderen treffe man schon mal ohne an. Das aber meistens nicht aus böser Absicht, sondern aus purer Vergesslichkeit. „Eine kleine Ermahnung, und schon wird die Maske hochgezogen“, so Brinkötter. Die neue Regel müsse halt erst noch so richtig rein in die Köpfe.

Hinweise auf Spielplätzen

Wo es in der Vergangenheit nicht immer ganz so gut geklappt hat mit dem Maske tragen, das sei auf Spielplätzen gewesen. Auf einigen seien die Schilder, die im Sommer dort aufgehängt worden waren, jetzt im Herbst nicht mehr da gewesen. Deshalb hatte der Ordnungsamtsleiter kürzlich noch einen seiner Mitarbeiter losgeschickt, der an allen Spielplätzen die leicht verständlichen Piktogramm-Zettel angebracht hat. Nun hängen mancherorts eben zwei Hinweise – aber: Doppelt hält ja bekanntlich auch besser.