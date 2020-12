Was wünschen sich die Walstedder für 2021?

Walstedde -

Von Simon Beckmann

Das Jahr 2021 naht mit großen Schritten. Zeit, um zu fragen, was sich die Bürger denn für die kommenden zwölf Monate wünschen. In Walstedde ist dies vor allem Normalität in einer baldigen „Nach-Corona-Zeit“. Aber auch das Thema Verkehr beschäftigt viele Bürger.