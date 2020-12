Einen ganz besonderen Geburtstag kann eine ganz besondere Persönlichkeit der Stadt am morgigen Freitag feiern: Willi Wetzko, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Kirchspiel, wird 100 Jahre alt. Am Neujahrstag 1921 wurde er in Welzow in der Niederlausitz geboren. Zwei weitere Brüder gehörten zur Familie.