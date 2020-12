Die größte konzertierte Impfaktion der deutschen Geschichte hat begonnen – auch in Drensteinfurt. Drei Tage nach dem offiziellen Start trafen am Mittwoch die ersten 150 Dosen des eisgekühlten Corona-Schutzes in der Wersestadt ein. Bestimmt waren sie für diejenigen, die als besonders gefährdet gelten: die Bewohner und Beschäftigten des Malteserstiftes St. Marien.

Nachdem Land und Bund den Impffahrplan festgezogen hatten, hatten sich Dr. Birgit Salomon vom Ärztehaus am Amtshofweg und Jeanette Möllmann als Leiterin des Malteserstiftes noch am Heiligabend kurzgeschlossen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Als sie schließlich erfahren hatten, dass die ersten Impfdosen am Mittwoch geliefert werden können, musste es Schlag auf Schlag gehen. Der Impfplan musste erstellt werden. Es galt, Impfteams zu bilden. Und natürlich mussten die Bewohner und Beschäftigten zuvor über die Impfung selbst medizinisch informiert werden und ihr notwendiges Einverständnis erteilen.

Als der Impfstoff schließlich am Mittwochvormittag eintraf, musste es schnell gehen. Denn nach dem Auftauen des tiefgefrorenen Wirkstoffes – drei Stunden im Kühlschrank oder 30 Minuten an der frischen Luft – bleiben nur maximal drei Stunden Zeit, um die Dosis zu verabreichen. Gegen 12.15 Uhr schließlich hatte Dr. Marcus Lohmann vom Team des Ärztehauses am Amtshofweg, das gleich mit vier Ärzten und entsprechendem Fachpersonal im Malteserstift angerückt war, die erste Spritze aufgezogen. Bestimmt war sie für die Stift-Beschäftigte Nicole Semptner-Schote.

Für Marcus Lohmann durchaus ein besonderer Moment. Denn: „Das ist der nächste Schritt“, erklärte der Mediziner, dass es derzeit keine andere Alternative gebe, um die Pandemie zu überwinden.

Froh darüber, dass nun auch in Drensteinfurt die ersten Dosen verabreicht werden konnten, zeigte sich auch Bürgermeister Carsten Grawunder, der den durchaus „historischen Moment“ aus notwendigem Abstand und mit obligatorischem Mund-Nase-Schutz vom Fenster aus verfolgte. Er selbst, betonte Grawunder, werden sich übrigens garantiert impfen lassen – und zwar sobald er an der Reihe ist. „Es ist zu hoffen, dass es rasch ausreichend Dosen geben wird“, sagte er. In drei Wochen übrigens wird das Ärzteteam erneut im Stift anrücken. Denn dann gibt es die notwendige zweite Impfdosis.