Der neugestaltete Marktplatz ist erst seit gut einem Jahr fertig. Und läuft alles nach Plan, dann wird alsbald auch der Kirchplatz ein neues Gesicht bekommen. Kurze Straße, Wagenfeldstraße und vielleicht sogar die Schlossallee könnten folgen. Und dann sind da ja noch die neuen Baugebiete am Mondscheinweg und an der Blumenstraße. Kurz: Drensteinfurt wächst – und verändert sein Gesicht. Das aber nicht erst „seit gestern“. Wer einen kleinen Blick in die jüngere Geschichte wirft, der wird rasch feststellen, dass vom „alten Stewwert“ aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr allzu viel geblieben ist.