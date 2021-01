Rinkerode -

Von Birte Moritz

Das Jahr 2021 hat begonnen. Was die Wünsche für die kommenden zwölf Monate betrifft, so sind sich die von der Redaktion befragten Rinkeroder einig: Lassen es die Pandemie-Bedingungen wieder zu, hofft man in Sportvereinen, im Kolpingblasorchester, in der KFD und in der KLJB wieder auf mehr Miteinander.