Die Tanne darf auch in die Tonne

Mehrere Wochen haben sie die Wohnzimmer der Menschen geschmückt. Viele Bürger hatten sich in diesem Winter schon eher als sonst ihren Weihnachtsbaum ins Haus geholt, um im tristen Corona-Lockdown noch mehr adventliche Behaglichkeit ins eigene Zuhause zu zaubern. Doch jetzt haben sie ausgedient und sollen weg. Nur wohin mit den alten Tannen?

Bequem ist dies in den vergangenen Jahren für deren Besitzer vonstatten gegangen, denn in Drensteinfurt und Rinkerode haben sich die Jugendfeuerwehren, unterstützt von Helfern der aktiven Wehr, um das Einsammeln gekümmert. In Walstedde sorgt stets die Fortuna dafür, dass die Bäume abgeholt werden. Mit den Spenden haben die Ehrenamtlichen ihre „Vereinskassen“ aufbessern können.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die geltenden Corona-Regeln machen ein sicheres Einsammeln schwierig, ganz ohne Kontakte geht es nicht. Und die Wehr sei in diesen Zeiten eben angehalten, sich auf das konkrete Einsatzgeschehen zu konzentrieren, betont Bürgermeister Carsten Grawunder auf Anfrage unserer Zeitung. Man könne es schlicht nicht riskieren, wenn plötzlich mehrere Mitglieder unter Quarantäne gestellt oder gar erkranken würden. „Die Feuerwehr darf uns nicht wegbrechen“, betont er.

Deshalb werden die Jugendfeuerwehren ihre Aktion in diesem Januar nicht durchführen. Der Wälster Sportverein hingegen würde seine Sammlung in Walstedde und Ameke am kommenden Samstag gerne anbieten. Es sind allerdings noch letzte Details mit dem Ordnungsamt zu klären. Sobald dies geschehen ist, wollen die Verantwortlichen die Öffentlichkeit informieren.

Bürger haben zwei Möglichkeiten

Die Bürger in Drensteinfurt und Rinkerode haben, um das weihnachtliche Grün loszuwerden, nun zwei Möglichkeiten, wie Hans-Ulrich Herding von der Stadtverwaltung erklärt. Nach Rücksprache mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Kreises Warendorf dürfen die Tannen über die Biotonne entsorgt werden. Dafür müssen sie zuvor zerkleinert werden. „Das geht ganz gut mit einer Gartenschere“, spricht Herding aus Erfahrung. Lediglich für den dicken Stamm brauche es möglicherweise eine Astsäge. Bäume von einem oder anderthalb Metern Höhe hätten so problemlos Platz in der Tonne. „Bei größeren Bäumen muss man die Entsorgung dann eventuell über zwei Abfuhrtermine strecken“, rät Hans-Ulrich Herding.

Wer über eine Transportmöglichkeit verfügt, der kann seinen Weihnachtsbaum auch zum Wertstoffhof bringen. Die AWG berechnet die Entsorgung anhand ihrer üblichen Gebührenordnung: Pro 500 Liter Grünabfall – das entspricht in etwa einer Kofferraumladung – werden drei Euro fällig. Seine Idee, eine Pauschale pro Baum festzulegen, habe die AWG nicht umsetzen können, so Herding. Denn die Gesellschaft, die fast für den gesamten Kreis Warendorf zuständig ist, wollte die Kosten an allen Standorten einheitlich belassen.

Lohnunternehmen in Ahlen im Einsatz

In der Nachbarstadt Ahlen werden erstmals seit Langem wieder Lohnunternehmen eingesetzt, um die Bäume in den Straßen einzusammeln. In den vergangenen Jahren war das ebenfalls die Aufgabe von Freiwilligen aus Vereinen und Institutionen. „Das ist aber wegen der Kontaktbeschränkungen diesmal leider nicht möglich“, sagt Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB). „Trotzdem möchten wir eine haushaltsnahe Entsorgung der Bäume ermöglichen und haben daher Lohnunternehmen beauftragt, die Bäume abzuholen.“ Beginn der Sammlung ist am kommenden Samstag. Die Abgabe am städtisch betriebenen Wertstoffhof am Ostberg ist bis zum 16. Januar kostenlos möglich.

Eine solche Alternative kann die Stadt Drensteinfurt ihren Bürgern mit Blick auf die entstehenden Zusatzkosten nicht bieten. In diesem Jahr müssten also einmal kreative Lösungen her, so Carsten Grawunder. Auf nachbarschaftliche Hilfe bei Zerkleinerung oder Transport setzt auch Hans-Ulrich Herding. Und im nächsten Jahr laufe dann hoffentlich alles wieder so wie gewohnt, meint der Bürgermeister.