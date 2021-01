Viel besser vorbereitet als noch im Dezember

Neues Jahr, neue Masken: Risikopatienten können sich in den kommenden Wochen zwei weitere Pakete Schutzmasken auf Kosten des Bundes in ihrer Apotheke vor Ort abholen – sobald sie von ihrer Krankenkasse fälschungssichere Berechtigungscoupons zugeschickt bekommen haben.

Für einen Coupon gibt es sechs Schutzmasken. Die Patienten müssen pro Gutschein einen Eigenanteil von zwei Euro bezahlen. Den ersten Coupon können Patienten ab sofort bis zum 28. Februar einlösen, den zweiten zwischen dem 16. Februar und dem 15. April.

Dieses Mal sind die Apotheken auf den zu erwartenden Ansturm besser vorbereitet als noch Mitte Dezember. Damals durften sich Risikopatienten und Menschen über 60 Jahre kostenlos drei FFP2-Masken abholen. Den Apotheken blieb zur Vorbereitung nur wenig Zeit. Zudem sei das Prozedere mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen, erklärt Marie-Luise Schoster von der Walstedder Maximilian-Apotheke. Denn jeder Abnehmer musste registriert werden und die einmalige Abholung per Unterschrift bestätigen. Der Andrang sei gerade in den ersten beiden Tagen enorm gewesen. „Wir konnten aber alle Anfragen und Wünsche erfüllen“, sagt Schoster. Für die zweite Runde sei man nun gut gerüstet. „Wir haben genügend Masken am Lager.“

Verspätete Informationen

Verspätete Informationen über den Ablauf der Maskenausgabe sowie Lieferschwierigkeiten seitens der Großhändler hatten im Dezember in der Drensteinfurter Stadt-Apotheke dazu geführt, dass zu Beginn der Aktion nicht alle Kunden versorgt werden konnten. „Das änderte sich, als nach einigen Tagen alle Bestellungen eintrafen“, berichtet Erika Schäfer. Gerade vor Weihnachten sei die Nachfrage riesig gewesen. Bis heute seien rund 2500 FFP2-Masken über ihre Theke gegangen. Über die neue Aktion seien die Kunden bereits gut informiert, sodass in der Apotheke nur gelegentlich dazu beraten werden müsste.

So geht es mit den Corona-Impfungen weiter 1/26 Nach dem Start am 27. Dezember kommt die Corona-Impfaktion in NRW jetzt auf Touren. Während sich die Abläufe noch einspielen müssen, stellen sich Millionen Menschen weiterhin viele Fragen zum Thema Impfung. Ein Überblick. Foto: dpa

Wie ist die Impfaktion angelaufen? Gab es Pro­bleme? Die Impfungen in NRW seien gut angelaufen, hieß es aus dem Ministerium. Probleme seien nicht bekannt. Auch zu möglichen gesundheitlichen Nebenwirkungen lägen bislang keine Erkenntnisse vor. Zum Start waren in NRW am Sonntag rund 9500 Menschen in mehr als 80 Pflegeeinrichtungen geimpft worden, wie die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Nordrhein und Westfalen-Lippe am Montag mitteilten. Geimpft wurden sowohl Bewohner der Senioren- und Pflegeeinrichtungen als auch deren Mitarbeiter. Foto: dpa

Gab es Überraschungen? Vereinzelt konnten mit dem Impfstoff sogar mehr Personen als geplant geimpft werden, weil in den Injektionsfläschchen teilweise mehr Impfkomponenten abgefüllt waren als berechnet. So blieb in einer Altenpflegeeinrichtung in Moers nach der Impfung von 180 Bewohnern noch genug Material für rund 50 weitere Spritzen übrig. Diese wurden daraufhin am Montag dem Pflegepersonal des Intensiv- und Corona-Bereichs eines Moerser Krankenhauses verabreicht, wie der Kreis Wesel mitteilte. Foto: dpa

Wann geht es in den Impfzentren los? „Jetzt kommt es darauf an, dass in dieser und den kommenden Wochen größere Mengen an Impfstoff kommen, denn wir haben einen echten Impfmarathon vor uns“, sagte Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Die Mengen an Impfstoff sollten nach KV-Angaben reichen, um den Betrieb der 53 Impfzentren in NRW ab Januar schrittweise aufzunehmen. Die Terminvergabe wird über die Hotline 116 117 erfolgen, ist aber noch nicht gestartet.

Derzeit wird nur in Pflegeheimen und parallel dazu Krankenhauspersonal geimpft, das direkt mit Covid-19-Patienten Kontakt hat, erläuterte Laumann. Danach seien alle anderen an der Reihe, die 80 Jahre alt oder älter sind. Das sind in NRW 1,2 Millionen Menschen. Foto: dpa

Braucht man unbedingt zwei Impfungen? Etwa drei Wochen nach der ersten Impfung ist eine zweite, eine Auffrischungsimpfung fällig. „Das kennt man auch von anderen Impfstoffen, etwa den ersten Impfungen am Lebensanfang“, erläutert Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Uni Rostock. „Manche Menschen bauen bereits nach der ersten Impfung einen ausreichenden Immunschutz auf, andere aber nicht. Man stellt mit der Auffrischungsimpfung sicher, dass die Impfwilligen tatsächlich vernünftig geschützt sind.“ Andernfalls sei es möglich, dass es trotz Impfung zu Erkrankungen kommt. Ein möglichst optimaler Schutz sei auch psychologisch wichtig, damit nicht der Eindruck entstehe, die Impfung tauge nichts. Foto: dpa

Was müssen Menschen tun, die zur ersten Impfgruppe gehören aber nicht in Einrichtungen wohnen? Nichts. Nach den aktuellen Impfungen in Heimen sind die Menschen an der Reihe, die über 80 Jahre alt sind. Laumann rief Nachbarn und Verwandte auf, den alten Menschen zu helfen, die Impfzentren aufzusuchen. Menschen über 80 Jahre würden per Brief zu den Impfungen eingeladen. Pflegebedürftige zu Hause würden durch Hausärzte geimpft, kämen aber erst an die Reihe, wenn der Moderna-Impfstoff zugelassen sei. Foto: dpa

Wer kann sich zuerst impfen lassen, wer muss am längsten warten? Nach der Impfverordnung des Bundes sollen anfangs Ältere über 80 Jahre und Pflegeheimbewohner zum Zuge kommen können, zudem Personal etwa in Notaufnahmen oder Corona-Stationen sowie in der Altenpflege. Insgesamt umfasst diese Gruppe der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI) zufolge rund 8,6 Millionen Menschen. Zu denen, die am wenigsten dringlich zu impfen sind, gehören im Allgemeinen Menschen unter 60 Jahre, die weder Vorerkrankungen haben, noch mit Risikopatienten in Kontakt kommen oder berufsbedingt viele Menschen treffen. Das entspricht etwa 45 Millionen Menschen. Foto: dpa/AP | Carlos Giusti

Ist mit Nebenwirkungen zu rechnen? Müdigkeit, Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle - auf mögliche, übliche Impf-Nebenwirkungen muss man sich einstellen. Das geht aus einer jüngst im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Studie zum Biontech-Präparat hervor. Für die Studie wurden knapp 45.000 Männer und Frauen untersucht. Weitere Symptome: Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen, teilweise auch Fieber. Diese waren im Allgemeinen schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. Nicht angenehm, aber auch kein Anlass für größere Bedenken, sagen Impfexperten. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Wie werden etwaige Nebenwirkungen überwacht? Die Verträglichkeit des Impfstoffs wird auch nach der Zulassung weiter überprüft. Dafür setzt das zuständige Paul-Ehrlich-Institut auf Meldungen von Herstellern, Ärzten, aber auch von Patienten. Der einfachste Weg führt über die Plattform «nebenwirkungen.bund.de». Über eine Melde-App soll es zudem eine Beobachtungsstudie geben. Wer mitmacht, werde «mehrfach kontaktiert und um Angaben zu möglichen Reaktionen gebeten», teilte eine PEI-Sprecherin der dpa mit. Foto: picture alliance/dpa | Ole Spata

Müssen die Menschen etwas für die Impfung bezahlen? Nein. Sie soll gratis sein, egal ob und wie jemand versichert ist. Die Kosten für die Impfstoffe übernimmt der Bund. Dafür stehen im Etat 2021 zunächst 2,7 Milliarden Euro bereit. Die Kosten rund um die Impfungen insgesamt taxiert Spahn auf bis zu sechs Milliarden Euro. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler

Wirkt der Impfstoff bei der neu aufgetauchten Virusvariante schlechter? Vermutlich nicht. «Ich sehe da derzeit keinen Grund für Alarm», sagt Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. Auch Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien, hält die derzeitige Entwicklung nicht für «wahnsinnig alarmierend». Dass Mutationen auftauchen, sei nicht ungewöhnlich, derzeit wisse man nicht, ob die beobachteten Veränderungen die Eigenschaften des Erregers überhaupt entscheidend beeinflussen. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Owen Humphreys

Wird es eine Impfpflicht geben? Nein. Eine allgemeine Impfpflicht hat die Bundesregierung klar ausgeschlossen. Auch für Berufsgruppen in Medizin und Pflege steht sie bisher nicht zur Debatte. Der Gießener Jura-Professor Steffen Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat, wollte ein solches Vorgehen in einem Interview des SWR aber nicht ausschließen: Wenn sich mit anderen Maßnahmen das Infektionsgeschehen zum Beispiel auf Intensivstationen nicht in den Griff bekommen lasse, «dann kann man darüber nachdenken, ob es insoweit eine bereichsbezogene Impfpflicht geben kann». Eine solche Option liege aber in weiter Ferne. Foto: dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Und was ist mit einer Impfpflicht durch die Hintertür? Manche befürchten, dass sie ohne eine Corona-Impfung nicht mehr vollständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil etwa Geschäfte oder Restaurants den Zutritt ohne Nachweis einer Immunität verwehren. Mit Blick auf private Besitzer und Veranstalter sagte Andrea Kießling, Expertin für Infektionsschutzrecht an der Ruhr-Uni Bochum, dem SWR: «Wir können die nicht zwingen, dass sie auch mit Ungeimpften Geschäfte machen.» Umstritten bleibt zunächst, ob und wie etwa Restaurantbetreiber eine Immunität kontrollieren könnten. Jurist Augsberg hält «die bloße Variante, dass ich vorzeige, dass ich zum Beispiel geimpft bin, ohne dass das in weiterer Form überprüft oder mir zugeordnet wird», für unproblematisch. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Wie viele Impfdosen erhält Deutschland? Anfänglich soll es rund 400.000 Dosen des Mittels BNT162b2 von Biontech/Pfizer geben. Im Januar könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums drei bis vier Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6,5 Millionen Menschen reichen. Insgesamt hat sich der Bund über einen EU-weiten Schlüssel und nationale Vereinbarungen bisher rund 300 Millionen Dosen gesichert - von Biontech und anderen Herstellern. Foto: dpa/The Orange County Register/AP | Keith Birmingham

Wo wird der Impfstoff produziert? Wie lange dauert das? Biontech will mit seinem US-Partner noch in diesem Jahr weltweit 50 Millionen Dosen liefern. 2021 sollen dann bis zu 1,3 Milliarden hergestellt werden - etwa in Mainz, Idar-Oberstein und Marburg. Aus der Produktionsanlage in Marburg sollen im ersten Halbjahr bis zu 250 Millionen Dosen kommen. Die Herstellung des Impfstoffs dauere eine Woche, heißt es vom Unternehmen. Qualitätskontrolle und Freigabe benötigten dann weitere drei Wochen. Zudem haben Biontech wie auch andere Hersteller schon vor einer Zulassung auf Halde produziert. Foto: dpa/AP | Carlos Giusti

Wie wird der Impfstoff deutschlandweit verteilt? Der Bund lässt das Präparat je nach Bevölkerungsanteil an insgesamt 27 feste Standorte in den Bundesländern liefern. Ab dann sind die Länder für Lagerung und Verteilung sowie die Beschaffung von Impfzubehör wie Lösungsmittel, Spritzen und Kanülen zuständig. Foto: picture alliance/dpa/Pool The Boston Globe/AP | Jessica Rinaldi

Wie geht das logistisch? Das Mainzer Unternehmen setzt da auf den US-Partner Pfizer. Dieser kann nach Biontech-Angaben die Impfstoffdosen in seinen weltweiten Vertriebszentren bis zu sechs Monate lagern. Das muss bei minus 70 Grad geschehen. In speziell entwickelten Versandboxen kann das Präparat bei diesen Temperaturen bis zu 15 Tage transportiert werden. Im Kühlschrank ist eine Lagerung bis zu fünf Tage möglich. Foto: picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Ralph Orlowski

Wo werden die Impfungen gemacht? In der Anfangsphase in regionalen Impfzentren, die von den Ländern eingerichtet und betrieben werden. Eine Kühlung von minus 70 Grad ist nicht in jeder Arztpraxis möglich. Bis zu 442 Impfzentren sollen deutschlandweit zur Verfügung stehen. Zehntausende Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Helfer haben sich für Einsätze gemeldet. Mobile Impfteams sollen etwa in Pflegeheime und Krankenhäuser gehen. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

Wie kommt man zu einer Impfung? Das ist nur mit Termin möglich, allerdings gibt es in Deutschland einen Flickenteppich. Denn die Terminvergabe regeln die Bundesländer. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist geplant, dass neben einer App die telefonische Anmeldung über die bundesweit einheitliche Nummer 116117 oder auch direkt in größeren Impfzentren erfolgen kann. Niedersachsen wiederum hat eine landeseigene Hotline. Manche Länder schreiben ihre Bürger auch direkt an. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

Was ist mit den anderen Impfstoffen? Über das Präparat von Moderna will die EMA bis zum 6. Januar entscheiden. Neben den 300 Millionen Biontech-Dosen hat sich die EU auch 160 Millionen von Moderna gesichert. Bei Astrazeneca (400 Mio. Dosen) und Janssen Pharmaceutica (Dosen für 400 Mio. Menschen) hat die EMA ihre Prüfungen begonnen. Daneben hat die EU-Kommission Verträge mit Sanofi-GSK (300 Mio. Dosen) und Curevac (405 Mio.); mit Novavax (200 Mio.) ist Brüssel in Gesprächen. Die Impfstoffe werden unter den Mitgliedsstaaten nach Bevölkerungsanteil verteilt. Foto: dpa/POOL AP | Paul Sancya

Wie viele Menschen könnten täglich geimpft werden? Auch das hängt vom Bundesland ab. Bayern und Hessen peilen in den Zentren bis zu 30.000 Impfungen am Tag an. In Berlin sollen es bis zu 20.000 werden. Hamburg und Rheinland-Pfalz planen rund 7000. Ein Rechenbeispiel mit deutschlandweit täglich 150.000 Impfungen: Weil jeder mit dem Biontech-Serum zweimal gepikst werden muss, dauerte es etwa zwei Monate, bis 4,3 Millionen Menschen vollständig gegen Sars-CoV-2 geimpft wären. Das entspräche etwa der Hälfte derjenigen, die laut Impfverordnung zuerst an der Reihe sind. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

Werde ich nach der Impfung tatsächlich immun sein? Eine erste Impfung bringt dem PEI-Präsidenten Klaus Cichutek zufolge eine Grundimmunisierung. Nach drei bis vier Wochen erfolgt eine zweite Impfung. Voraussichtlich zwei bis drei Wochen danach sei voller Schutz aufgebaut. Den bisherigen Analysen und Tests zufolge schützt das Biontech-Serum wohl mit 95-prozentiger Wirkung vor einer Covid-19-Erkrankung. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Können Geimpfte andere mit dem Coronavirus anstecken? Möglich, aber weniger wahrscheinlich. PEI-Präsident Cichutek zufolge kann man sich auch nach einer Impfung noch anstecken - das Risiko sei aber deutlich reduziert. Das gilt auch für die Weitergabe von Viren. Zu einem letzten Urteil ist die Forschung hier noch nicht gekommen. Experten gehen davon aus, dass es noch leichte Corona-Symptome geben könne, aber keine schweren Krankheitsverläufe mehr. Auf jeden Fall wird dazu geraten, auch nach der Impfung weiter Abstand zu halten, Hände zu waschen und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Ab welcher Zahl werden genug Menschen in Deutschland geimpft sein? Um die Pandemie zu stoppen, müssten nach Schätzung von Experten etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Das wären in Deutschland bis zu 58 Millionen Menschen. Laut Gesundheitsministerium sind für die zwei Präparate von Biontech und Moderna 136,3 Millionen Dosen sicher, die nahezu alle 2021 geliefert werden könnten. Damit ließen sich rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen. Ob man sich auch nach einer überstandenen Corona-Infektion später zusätzlich impfen lassen sollte, wird noch wissenschaftlich erforscht. Foto: picture alliance/dpa/BELGA | Benoit Doppagne

Wie viele Menschen wollen sich überhaupt impfen lassen? Regelmäßige Umfragen der Universität Erfurt zeigen: Die Bereitschaft dazu ist in Deutschland in den vergangenen Monaten stetig gesunken. Mitte April zeigten sich noch 79 Prozent der Befragten (eher) bereit, sich quasi unmittelbar impfen zu lassen, sobald die Möglichkeit besteht. Mitte Dezember waren es nur noch 48 Prozent. Foto: picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Hannibal Hanschke

Wo gibt es genauere Informationen zum Impfen? Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat am Montag eine eigene Internet-Seite mit Informationen rund um das Coronavirus und die Impfungen geschaltet. Foto: dpa

Auch in der Wagenfeld-Apotheke seien die Mitarbeiter in der ersten Woche ordentlich gerannt, um allen Kunden ihre Masken aushändigen zu können, erinnert sich Kerstin Kämmerer . In der zweiten Woche habe sich der Ansturm aber schon wieder gelegt. „Wir hatten zum Glück direkt ab dem Startdatum ausreichend Masken vorrätig und haben nur wenige Kunden gebeten, sich die Masken in ihrer Stammapotheke zu besorgen“, so Kämmerer. Bislang habe ihr Team schon mehr als 3500 kostenlose Masken verteilt – „eine ganz schöne logistische Leistung, auf die alle Apotheken bestimmt stolz sein können“, findet sie.

Jede Lieferung überprüfen

Startschwierigkeiten hatte es im Dezember auch in der Apotheke Rinkerode gegeben – weil die in großer Menge bestellten Masken nicht so schnell geliefert wurden wie benötigt. Peter Jostes blickt auf arbeitsreiche Tage zurück, in denen sein Team zu echten Experten geworden sei. „Jede Lieferung muss auf Qualität und die richtige Zertifizierung überprüft werden. Einige Pakete mussten wir sogar wieder zurückschicken.“ Auch die Buchung und Dokumentation der Ausgabe seien mit einigem Aufwand verbunden gewesen. Am Ende seien aber alle Kunden versorgt und zufrieden gewesen. Für die zweite Runde sei man nun vorbereitet – „bis unters Dach“, so Jostes.