Säcke-Chaos in der Innenstadt

Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Die Umstellung des Abfuhrkalenders ist offensichtlich noch nicht überall angekommen. In der Innenstadt türmten sich nämlich am Mittwoch die Gelben Säcke, obwohl sie erst in gut zwei Wochen abgeholt werden. Aber nicht nur deshalb sorgt der Gelbe Sack erneut für Ärger.