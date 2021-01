Der verschärfte Corona-Lockdown trifft in Nordrhein-Westfalen nun auch die Familien noch einmal härter. In den Schulen wird seit gestern auf Distanz unterrichtet. In den Kitas wird der maximale Betreuungsumfang für jedes Kind um zehn Stunden pro Woche reduziert. Gruppen sollen zudem strikt voneinander getrennt werden. Zugleich hatte NRW-Familienminister Joachim Stamp an die Eltern appelliert, ihren Nachwuchs, wenn möglich, zu Hause zu betreuen.