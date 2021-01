Jeder muss mit anpacken

Der Altersdurchschnitt bei den Drensteinfurter Pfadfindern liegt bei etwa 14 Jahren. Das Stammeshaus ist mit seinen mittlerweile 20 Jahren damit älter als die meisten Mitglieder. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Unterkunft? Pfadfinderin Lena Hagemeyer hat für unsere Zeitung mal einen Blick ins Archiv des Drensteinfurter Stammes geworfen .

Dieser wurde 1992 gegründet und förmlich überrannt. „160 Kinder und Jugendliche bekundeten innerhalb einer Woche ihr Interesse daran, Pfadfinder oder Pfadfinderin zu werden. Es entstanden sofort sechs Gruppen, und daraus ergab sich ein Raumproblem: Die kirchlichen Räume waren nicht ausreichend“, erzählt Stammesgründer Siegfried Riediger . Doch auch Zeltmaterial konnte dort nicht gelagert werden, und so entschieden sich die Verantwortlichen unmittelbar nach Stammesgründung, auf einen eigenen Treffpunkt hinzuarbeiten.

„Der junge Stamm war und ist damals wie heute gut vernetzt. Man hatte auch sofort einen gemeinnützigen Förderverein gegründet, sodass von Eltern, Sympathisanten und von der Justiz größere Spenden akquiriert werden konnten“, so Riediger. Mithilfe dieser Gelder wurde gut zehn Jahre später das Grundstück am Eickendorfer Weg erworben.

Gebäude ist gewachsen

Schon bald stellte sich heraus, dass das Gebäude für die Gruppenarbeit zu klein war. Also wurden Planungen angestellt, das Haus auszubauen. 2006 bekam es ein Spitzdach und eine komplette Überarbeitung. Mittlerweile hat das Haus drei Gruppenräume, einen Versammlungsraum, ein „Bettenlager“ für Übernachtungen, eine voll ausgestattete Küche, Badezimmer sowie einen Werkraum. Rechtlicher Träger ist nach wie vor der Förderverein, dessen Mitglieder regelmäßig von den Kindern und Jugendlichen des Stammes gewählt werden. Aber diese sind auch selber an der Finanzierung des Hauses beteiligt, zum Beispiel durch die Osterwichtel-Aktion. Die Stammesversammlung, in der die Kinder und Jugendlichen aus den Gruppen die Stimmenmehrheit haben, beschließt zudem, was in und mit dem Haus geschehen soll. Und so sind schon siebenjährige „Wölflinge“ in die Entscheidungen eingebunden.

Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, verantwortungsvoll handelnde Menschen zu werden.

Mit dem Haus wurde aber nicht nur das Raumproblem gelöst, es erfüllt auch eine klare pädagogische Funktion. Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, verantwortungsvoll handelnde Menschen zu werden. Indem sie das Haus beleben, selbst sauber halten, es zu ihrem Haus machen, erfahren sie, was es heißt, Verantwortung zu tragen. Heute ist das Pfadfinderhaus das einzige selbstverwaltete und -finanzierte Jugendzentrum der Stadt Drensteinfurt, getragen von den Kindern und Jugendlichen, den Leitern und Eltern sowie von den Ehemaligen und anderen Unterstützern.

Alle müssen putzen

Damit das Haus noch lange erhalten bleibt, müssen alle mit anpacken. Jeden Monat putzt eine andere Altersgruppe das Haus, ein Mal im Jahr gibt es einen großen Hausputz durch die Leiterrunde. „Dieses Konzept wird von allen Beteiligten voll akzeptiert: Die Kinder und Jugendlichen haben das Haus stets ordentlich verlassen, getreu dem Motto: Ein Pfadfinder hinterlässt immer nur zwei Dinge – erstens nichts und zweitens einen guten Eindruck“, stellt Siegfried Riediger fest.

„ Die schönste Erinnerung rund ums Haus sind die ‚Rover‘-WGs. Die schönste Erinnerung rund ums Haus sind die ‚Rover‘-WGs. “ Henrike von Bobart

„Momentan können wir das Haus Corona-bedingt nicht für die Gruppenarbeit nutzen, aber ich besuche es trotzdem gerne. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ob in der Küche, wo man als ‚Wölfling‘ Zuckerwürfel geklaut hat und dann aus dem Fenster geklettert ist, im Sofa-Raum, wo man als ‚Juffi‘ Kissenschlachten gemacht hat, oder im Bastelraum, den man als ‚Pfadi‘ renoviert hat: Alles steckt voller Erinnerungen“, sagt Henrike von Bobart vom Vorstand der Stewwerter Pfadfinder. „Die schönste Erinnerung rund ums Haus sind die ‚ Rover ‘-WGs: Die Mitglieder der ältesten Gruppe ziehen für eine Woche dort ein, gehen von hier zur Schule oder zur Arbeit und leben dort miteinander. Es ist toll, den Kindern und Jugendlichen so einen Ort bieten zu können.“

Große Herausforderungen durch die Corona-Krise

Die Arbeit im Stamm ist durch die Corona-Krise vor ganz neue Herausforderungen gestellt worden. Das eigentliche pädagogische Grundkonzept der DPSG baut auf den Erfahrungen auf, die Pfadfinder in der Natur und miteinander erleben. Durch die Kontaktbeschränkungen war dies nicht möglich, in vielen Gruppen wurde daher auf Online-Gruppenstunden oder Briefe mit Aufgaben und Ideen zurückgegriffen. Im Internet ist der Kontakt zwischen den Kindern und Jugendlichen sowie zu den Leitern ein komplett anderer. „Man sitzt alleine vor einem Laptop und hört die anderen nur über die Kopfhörer. So ein Gruppengefühl aufzubauen, ist schwierig, und es macht auch weniger Spaß“, sagt Jana Strate, Leiterin der Pfadfinderstufe.

Trotzdem wurde das Beste aus der Situation herausgeholt. So hat die Jungpfadfinderstufe zum Beispiel eine „Corona-Challenge“ gemacht. Es wurden Hikes durch die eigenen Häuser absolviert oder Handyhalterungen in Form von kleinen Stühlen gebaut. Die Wölflinge haben eine Schnitzeljagd unternommen und am Pfadfinderhaus eine kleine Überraschung erhalten. Beeindruckend war die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich so eröffnet und gezeigt haben, dass Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch unter erschwerten Bedingungen zusammenhalten.