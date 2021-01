Beim Spaziergang Stempel sammeln

Fünf Höfe konnten angesteuert werden, eine etwa zwölf Kilometer lange Strecke war dabei zurückzulegen: Von der Kita St. Pankratius führte die Route parallel zur Bahnlinie zum Hof Arden, weiter zu den Höfen Lütke Wöstmann und Richter in Hemmer sowie auf dem Rückweg zur Kita an den Höfen Schemmelmann und Deventer vorbei. An jeder Station sollte man sich einen Stempel abholen. „Die Familien haben sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto auf den Weg gemacht“, berichtet Erzieherin Marita Dinter , die die Aktion mit vorbereitet hatte.

Ganz den aktuellen Vorgaben entsprechend, sollten sich die Familien nur einzeln an der Rallye beteiligen. Und auch die zuvor angedachten größeren Aktionen auf den jeweiligen Höfen waren sicherheitshalber gestrichen worden, um Kontakte zu vermeiden. Aber die Landfrauen hatten sich dennoch so einiges überlegt, um den Familien trotzdem etwas Spannendes zu bieten. Welches Tier am liebsten welches Futter frisst, wurde anschaulich am Hof Schemmelmann präsentiert. Ein Rätsel wartete bei Lütke Wöstmanns auf die Besucher: Welches von den beiden ausgelegten Eiern war wohl gekocht, welches roh? Mehrere Getreidesorten galt es am Hof Arden zu unterscheiden. Und bei Richters durften die Kinder ein Kälbchen streicheln und einen Esel füttern.

Einen kurzweiligen Tag, bei dem Jung und Alt auch noch etwas lernen konnten, hatten Kita-Team und Landfrauen den Rinkeroder Familien damit geboten. „Die Idee dahinter war, innerhalb der Familien etwas Sinnhaftes an der frischen Luft zu unternehmen“, erklärt Marita Dinter. Und die Reaktionen seien durchweg begeistert gewesen. „Viele haben gesagt, dass das richtig Spaß gemacht hat. Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung und dem Ablauf“, zieht Dinter ein positives Fazit.

Das familiäre Miteinander bereichern

Das Kooperationsprojekt mit den örtlichen Landfrauen hat es in dieser Form zum ersten Mal gegeben. Es sollte Heimat näherbringen und das familiäre Miteinander bereichern. Bei fünf verschiedenen Aktionen seit Anfang Dezember hatten die Kita-Familien Plätzchen gebacken, eine Entdeckungstour durchs Dorf gemacht, Seife hergestellt und Eislichter gebastelt. Pläne, Anleitungen und Rezepte gab‘s jeweils zum Mitnehmen in der Kita. Und auch für die Bauernhof-Rallye hatten sich die interessierten Familien Stempelkarte und Routenverlauf im Vorfeld in der Einrichtung abholen können. „Wir schätzen, dass etwa 20 bis 30 Familien mitgemacht haben“, meint Marita Dinter, die am Sonntag auch selbst unterwegs war, um die Stationen am Morgen erst auf- und am späten Nachmittag wieder abzubauen.

Esel füttern und Kälbchen streicheln: Diese landwirtschaftlichen Highlights wurden den Kindern auf dem Hof Richter geboten. Foto: Foto: Familienzentrum

Am Montag konnten sich alle Steppkes, die fleißig Stempel auf ihrer Karte gesammelt hatten, dann noch eine Überraschung in der Kita abholen: ein Heftchen zum Thema „Entdecke das Land – die kleine Landfibel“, einen Blinki zum Anstecken und einen Schoko-Riegel.

„Wir möchten uns bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung bedanken“, richtet Marita Dinter sich abschließend persönlich an die Landfrauen, die kurzerhand noch die kontaktlosen Infos und Rätsel aus dem Hut gezaubert hatten. Die Aktionen der „Winterwunderland“- Reihe seien so gut angekommen, so Dinter, dass man die Kooperation gerne weiter ausbauen und in die Kita-Arbeit integrieren wolle. „Regionale Landwirtschaft und die Frage, woher unsere Lebensmittel kommen, stehen immer stärker im Fokus“, weiß auch die Erzieherin. Den Kindern Wissen zu vermitteln, wobei diese dann auch noch so viel Spaß haben: Das scheint einfach eine gute Kombination zu sein.