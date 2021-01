Mersch/Ameke -

Von Dietmar Jeschke

Die Entscheidung ist gefallen: Da an ein „normales“ Schützenfest bereits im Mai angesichts der aktuellen Corona-Lage kaum zu denken ist, hat die Schützenbruderschaft St. Georg Mersch/Ameke ihre Veranstaltung nun abgesagt. Eine Alternative im Spätsommer ist in Planung. Jan-Hendrik Erdmann regiert also weiter.