Der Parkplatz ist gut gefüllt. Im frischen Januarregen warten einige wetterfeste Tierfreunde samt Stubentiger in trockener Transportbox und Jagdhund im besten Alter an der Leine überaus geduldig vor den Treppenstufen auf Einlass. In der Kellerpraxis selbst untersucht Tierarzt Klaus-Dieter Timpe derweil einen weiteren Vierbeiner, während seine Frau Andrea gleich nebenan quasi im Minutentakt zum Telefon greift.

Aus gutem Grund, klagt doch etwa jeder zweite Hundebesitzer, der derzeit in der Praxis am Speckenweg Hilfe sucht, über die gleichen Beschwerden seines Vierbeiners.