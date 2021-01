Mit einem Licht-Kunst-Konzept bespielen die Künstlerinnen der Produzentengalerie „SO-66“ ihren gesamten Galerieraum, der während der Wintermonate geschlossen bleibt. „Mit der Ausstellung schaffen die Künstlerinnen ganz reale Licht-Blicke in dieser dunklen, deprimierenden und so kunstarmen Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Künstlerinnen, zu denen auch die Drensteinfurter Fotografin Gisela Schäper gehört. Sie hat zum Projekt die „Lichttrommeln“ beigesteuert.

Durch das Schaufenster der Galerie an der Soester Straße 66 in Münster wird dem Betrachter von außen, also jederzeit zugänglich und in völlig coronagerechter Form, ein überraschendes Licht-Kunst-Ereignis geboten. „Verschiedene Licht-Objekte und Projektionen bespielen den gesamten Galerieraum. Sie leuchten auf, einer geheimnisvollen Choreografie folgend, und werden für kurze Zeit prominent sichtbar“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Licht-Zeichen gehen Verbindungen mit anderen ein, sie reagieren aufeinander und zeigen kleine Ensemble-Auftritte, bevor sie wieder abtauchen ins Dunkle und ein anderes Licht-Schauspiel beginnt. Statische Objekte offenbaren dabei ein geheimnisvolles Innenleben, Schatten und zarte Lichtimpulse erwachen, an den Wänden erscheinen Licht-Schatten-Zeichnungen.“ Jeder Lichtwechsel strukturiere den Galerieraum anders, dem Betrachter draußen böten sich somit immer wieder veränderte Raumbilder mit unterschiedlichen Licht-Szenerien, heißt es.

Neben Gisela Schäper haben außerdem noch Crista Book, Anne Fellenberg, Annette Hinricher, Waltraud Kleinsteinberg, Gabriele Maria Koch, Liane Sommer, Veronika Teigeler und Ulrike Vetter etwas zum winterlichen Licht-Kunst-Raum-Konzept beigetragen.

Das Konzept der „SO-66“-Künstlerinnen unter dem Motto „Objekte und Projektionen im Winterlicht“ ist in der Produzentengalerie, Soester Straße 66 in Münster, bis zum 7. März täglich ab Einbruch der Dunkelheit zu sehen.