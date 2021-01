Die Zukunft mitgestalten

Der Gedanke an eine kleine Zeitreise in die Zukunft dürfte angesichts der anhaltenden Pandemiesituation durchaus schon manchem durch den Kopf gegangen sein. Ideen und Wünsche, die dabei vielleicht schon mal insgeheim „durchgesponnen“ wurden, sind nun ganz konkret gefragt. Wie wird das Leben im Jahr 2032 in Drensteinfurt aussehen? Und viel wichtiger: Was soll die Stadt der Zukunft – vor allem mit Blick auf die weitere Digitalisierung des Alltags – liebens- und lebenswert machen? Genau das will die Stadt nun von ihren Einwohnern wissen.

Hintergrund der Bürgerumfrage ist der Aufruf des Bundesinnenministeriums zur Teilnahme an der dritten Staffel des Modellprojekts „Smart Citys“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind dafür im Konjunktur- und Zukunftspaket im Bundeshaushalt 2021 Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro vorgesehen. „Kommunen können sich bis zum 14. März mit Ideen für einen strategischen Umgang mit der Digitalisierung bewerben“, teilt die Stadt mit. „Ziel ist es, sektorenübergreifende digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft zu entwickeln und zu erproben.“

Der Begriff „Smart City“ stehe dabei für die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Um der Frage nachzugehen, was das für die Stadt Drensteinfurt bedeutet, startet die Verwaltung nun eine Umfrage, bei der die Mitwirkung von Bürgern, aber auch von Unternehmen gefragt ist.

Bewerbung im Verbund

Mit den dabei gesammelten Vorschlägen will sich die Stadt danach allerdings nicht im Alleingang um entsprechende Fördermittel bewerben. Denn: „Die Bewerbung im Verbund mit mehreren Kommunen hat eine höhere Chance bei der Gewährung von Fördermitteln, als wenn eine Kommune alleine einen Antrag stellt“, schreibt die Verwaltung. Entsprechend habe Bürgermeister Carsten Grawunder bereits im Februar 2019 bei einem Erfahrungsaustausch mit den drei nordrhein-westfälischen Modellkommunen Arnsberg, Siegen und Wassenberg sein Interesse bekundet, im Rahmen des Förderprojektes mit anderen Kommunen zusammenarbeiten zu wollen. Und das will die Stadt Drensteinfurt mit den Städten Beckum, Billerbeck, Unna, Siegen und Winterberg auch tun, um eine gemeinsame Bewerbung auf den Weg zu bringen. Was die beteiligten Partner eigentlich schon im vergangenen Jahr machen wollten – pandemiebedingt aber nicht möglich war. Durch den neuen Aufruf Mitte Dezember – mit einem unerwartet frühen Bewerbungsende bereits Mitte März – sei nun jedoch Tempo in die Bewerbungsphase gekommen, schildert die Verwaltung weiter.

Vorschläge sammeln

„Mit der Bürgerbeteiligung möchte die Verwaltung nun allen die Gelegenheit geben, sich mit Ideen, Vorschlägen oder Wünschen für eine ,Smart City Drensteinfurt‘ an dem Prozess zu beteiligen“, heißt es. Bürgermeister Carsten Grawunder erhofft sich, dass dadurch gute Ideen und Vorschläge gesammelt werden können. „Wir wünschen uns alle seit dem letzten Jahr nichts sehnlicher als die Rückkehr zur Normalität. Leider müssen wir uns aber noch auf unbestimmte Zeit gedulden“, erklärt Grawunder. „Daher wollen wir jetzt nicht länger warten und die Chance auf eine Förderung nicht ins nächste Jahr verschieben. Ich bin mir sicher, dass es im Förderzeitraum noch genügend Gelegenheiten für persönliche Austausche geben wird, so dass wir zu Beginn einfach mal ‚smart‘ starten.“