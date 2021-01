Die zweite Impfung gegen das Coronavirus ist nicht ganz so spurlos an den Mitarbeitern des Malteserstifts St. Marien vorbeigegangen wie die erste Ende Dezember. Am vergangenen Mittwoch, auf den Tag genau drei Wochen nach der ersten, hatten die Bewohner und Beschäftigten die zweite Spritze bekommen. Und tags darauf machten sich bei einigen Kopf- und Gliederschmerzen, Erkältungssymptome und in einem Fall auch Fieber und Schüttelfrost bemerkbar.

„Ja, die Nebenwirkungen waren etwas ausgeprägter als beim ersten Mal“, bestätigt Hausleiterin Jeanette Möllmann auf Anfrage unserer Zeitung. Aber es habe sich alles in einem erträglichen Rahmen bewegt.