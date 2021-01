Ständiger Stress. Etwa 60 Sekunden braucht Anne Dauer, um die komplette Schutzkleidung anzuziehen: Maske, zwei Paar Handschuhe, Haube, Kittel, Visier. Alles in einer genau festgelegten Reihenfolge. Später dann 30 Sekunden fürs Ausziehen. Dabei die kontaminierte Maske so abnehmen, dass sie sich nochmal benutzen lässt. Geht doch recht flott, denkt der Laie. Anne Dauer aber macht das dutzende Male während ihrer Schicht. „Das ist Zeit, die wir manchmal nicht haben.“ Dann nämlich, wenn es um Leben und Tod geht. Anne Dauer arbeitet auf der Corona-Intensivstation des St.-Franziskus-Hospitals Münster – seit fast einem Jahr immer an der Belastungsgrenze, oft darüber hinaus.