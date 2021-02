Gemeinde St. Regina arbeitet bereits an möglichen Corona-Lösungen

Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen ist nicht in Sicht. Die Pfarrgemeinde St. Regina geht dennoch davon aus, dass die geplanten Erstkommunionfeiern im Mai wie geplant stattfinden können. Zur Not, so Pastoralreferentin Mechthild Döbbe, werden die Feiern „gestreamt“.