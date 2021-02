An seine Kindheit und Jugend in Drensteinfurt denkt Sebastian Goddemeier nicht immer gerne zurück. Gerade in der Schule ist er oft angefeindet und ausgegrenzt worden – weil er weder „Fußballjunge“ noch „Pferdemädchen“, sondern immer irgendwo dazwischen war, nirgends so richtig dazu gehörte. Heute bekennt er sich offen zu seiner Homosexualität.