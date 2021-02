Zwar verhindert die Corona-Pandemie in diesem Jahr ein ausgelassenes Karnevalsfest, einen Rückblick auf 50 Jahre JCC gibt es an dieser Stelle dennoch – verbunden mit der Hoffnung „auf viele weitere tolle Karnevalsveranstaltungen in unserem schönen Drensteinfurt“, sagt Junggesellen-Vorsitzender Sebastian Ringhoff, der für unsere Zeitung das JCC-Archiv durchforstet hat. 1971 also ist der „Junggesellen Carneval Club“ entstanden. Die Prunksitzung wird seitdem immer am Samstag vor Rosenmontag veranstaltet, die allererste war am 20. Februar 1971. Karnevalsprinz ist stets der aktuelle Junggesellenkönig. Der erste in dieser langen Liste war Ludger Tillmann, der 1970 den Vogel abgeschossen hatte. Amtierender Prinz ist Christopher Fels, der zusammen mit seiner Frau Michelle schon 2020 durchs närrische Programm geführt hat. Da das Schützenfest im vergangenen August coronabedingt ausfallen musste, steht das Ehepaar Fels auch weiterhin allen Jecken in der Stadt vor. „Schon vor 1971 gab es verschiedene Karnevalsveranstaltungen in Drensteinfurt“, blickt Ringhoff zurück.